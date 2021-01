David ‘La Pantera’ Zegarra no quiso pronunciarse tras ser denunciado por la madre de su pequeña, Ana Ayala, por no cumplir con la pensión de alimentos.

“Por el bien de la bebé, no hablaré del tema, ella tiene todo el derecho de denunciarme si cree que he faltado. Lo que sí me preocupa es que lo haga público antes de que el juez tome una decisión”, sostuvo para el diario Trome.

Recordemos que el exchico reality fue denunciado por su expareja, por la pensión de alimentos ante el segundo juzgado de familia civil de Villa El Salvador.

“Mi hija para mí no es una carga, pero somos dos. Él tiene que cubrir. Todo diciembre no ha dado nada y siempre, desde que nos separamos, el acuerdo que se ocupaba del colegio y de la luz, que nunca cubrió como debía ser. Ya basta de tanto abuso”, mencionó la madre de familia.

