David ‘Pantera’ Zegarra viene siendo demandado por su expareja Ana Ayala, por pensión de alimentos ante el segundo juzgado de familia civil de Villa El Salvador.

“Mi hija para mí no es una carga, pero somos dos. Él tiene que cubrir. Todo diciembre no ha dado nada y siempre, desde que nos separamos, el acuerdo que se ocupaba del colegio y de la luz, que nunca cubrió como debía ser. Ya basta de tanto abuso”, mencionó la madre de familia.

Ayala relata que inicialmente acordaron un pago mensual, pero que este no se completaba por distintos motivos. Asimismo, comenta que invitó al deportista en dos oportunidades a una conciliación, a lo que ‘Pantera’ nunca asistió.

“A duras penas, porque yo insistía semanalmente que abone. Se desentendió, no puedo, no tengo, pero me estoy consiguiendo”, expresó indignada.

El noticiero de América TV intentó contactarse con el exchico reality, quien señaló que por respeto a su hija no quería hacer el tema mediático, pero que nunca se ha desligado de ella. Aseguró que cumplirá lo que el juez ordene.

TE PUEDE INTERESAR