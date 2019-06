Dayana Valenzuela confirma su participación en el Miss Perú 2019

En el 2017, Dayana Valenzuela rompió en llanto porque no pudo participar en el Miss Perú, debido a que la Corte Superior de la región Callao no atendió, a la brevedad, su solicitud de cambio de identidad. Sin embargo, casi dos años después, la candidata transgénero no se dio por vencida y confirmó que participará junto a otras misses para llevarse la corona.

Dayana Valenzuela reveló por su página de Facebook que está a poco del gran día: "A 10 días de tomar la decisión y el gran día llegue. Lista para competir", escribió en redes sociales, junto a una fotografía con un vestido de Miss.



Jessica Newton también dejó un mensaje sobre la participación de la candidata Valenzuela."Siempre vas a ser mi reina @dayanavalenzuelaoficial. Te recuerdo con mucho cariño. Una pena que en el Perú, el conseguir los papeles sea tan difícil", comentó.

Recordemos que la directora del Miss Perú apoyó a Dayana Valenzuela en su sueño por la corona, pero este fue empañado porque no pudo obtener su nueva identidad.