​Dayanara Torres: revelan que Louis D'Esposito terminó con la ex Miss Universo tras enterarse que tenía cáncer

La ex Miss Universo Dayanara Torres confesó semanas atrás que padece de cáncer a la piel por lo que viene sometiéndose a un tratamiento para recuperarse. Y recientemente ha salido a la luz la noticia de que Louis D'Esposito, copresidente de Marvel Studios, terminó su relación con ella poco después de enterarse de la enfermedad.

Así lo ha dado a conocer People en Español, donde una fuente cercana a la ex reina de belleza sostuvo lo siguiente: “Su prometido (Louis D’Esposito), le dijo ‘es too much (demasiado) para mí’”, y con ello agregó que "Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él".

Junto a esto, se ha dado a conocer que el gerente le habría puesto fin a la relación con Dayanara Torres a través de una llamada telefónica.

Recordemos que Dayanara Torres contó que fue su ahora expareja Louis D'Esposito quien le habría insistido con realizarse un análisis médico en un lunar donde fue que le diagnosticaron el melanoma.

El pasado mes de noviembre de 2018, Dayanara Torres se comprometió con la ex Miss Universo.

