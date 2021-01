El periodista Samuel Suárez usó su cuenta “Instarándula” para responder a todos aquellos que se indignaron por publicar videos de la artista cómica Dayanita haciendo show callejero y sin mascarilla.

Samuel Suárez explicó que la publicación de los video se hizo porque estamos en la segunda ola del coronavirus o Covid-19 y se debe evitar la aglomeración de personas.

“Ayer se armó todo un alboroto por las imágenes del show público de Dayanita en Chincha. Me escribieron muchas personas del medio indignadas. Se olvidan que mi trabajo es este, así que no me escriban en privado. Si quieren decirme algo usen sus stories. Yo los reposteo y les respondo frente a todos”, escribió el periodista de espectáculos.

Asimismo, reveló que un actor cómico le escribió por interno, pidiéndole que no haga mucho “drama”. El periodista evitó dejarlo en evidencia, pero sí escribió:

“Ayer un actor cómico que quiero mucho me escribió esto en privado en defensa de Dayanita. No voy a exponer su nombre para evitarle problemas, pero me parece una falta de respeto que diga que “lo hago trafica” por subir esas imágenes. Si tan normal es y no es “trágica” por que no sube a sus stories esto que me dice y me etiqueta”.

“Los hospitales colapsados y no es “trágica”. A todos los famosos si no les gusta algo de mi contenido, no me escriban al privado. Súbanlo a sus redes, opinen y les respondo. Yo entiendo la necesidad de muchos artistas de la calle, son los que han sufrido en esta época a diferencia de los actores que gracias a Dios han tenido trabajo en TV. Aplaudo a los que han podido reinventarse”, agregó.

El periodista Samuel Suárez dejó en claro que no tiene nada contra Dayanita, pero su labor es decir las cosas como son. “Yo no tengo nada contra Dayanita. Al contrario valoro la calidad de artista que es, pero mi trabajo es informar, no tapar, quiero dejar esto en claro porque me cansé. Gracias”.

