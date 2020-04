No se quedó callada. La popular ‘Dayanita’, actriz perteneciente al elenco de “El Wasap de JB", decidió romper su silencio y aclarar varios puntos sobre los distintos rumores que se vienen esparciendo a través de las redes sociales donde señalan que existiría un video íntimo.

Y es que mediante una trasmisión en vivo, la cómica aclaró que ella no es la que aparece en el video y pidió que paren con los comentarios malintencionados. Asimismo, precisó que sus características físicas no corresponden con la de la persona que protagoniza dicho clip.

“Hay gente ignorante que se toma la molestia de publicar un video mencionando el nombre de una persona. Estoy cansada. Para empezar, disculpen que me exprese de esa forma, yo no tengo senos. No me gustan esas asquerosidades para nada. Amo a la gente y jamás voy a hacer tanta vulgaridad”, manifestó.

Asimismo, la popular ‘Dayanita’ aclaró que ella se debe al público y jamás les faltaría el respeto de esa manera.

“No me gusta grabarme. Soy una persona muy tranquila, discreta y no le hago daño a nadie. Me supe ganar al público con mi esfuerzo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Peluchín sobre Brunella