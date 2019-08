La actriz cómica transgénero Dayanita será la próxima invitada al sillón rojo de “El valor de la verdad”, donde contará dolorosos episodios de su vida.

En un último avance publicado por Beto Ortiz, Dayanita cuenta cómo era la relación con su padre.

“¿Te pegaba tu padre porque eres gay?”, es la pregunta que Beto Ortiz le realizó.

Acto seguido, Dayanita contó un terrible episodio de violencia con su papá: “Se agarró del peine y con la fuerza del peine me golpeó la cabeza, me partió la cabeza. Ahí me bañó en sangre. Yo tenía siete años y si lloraba, me pegaba igual”.

La actriz cómica también reveló que su padre “empeñó por droga”.

“Yo me escapé de casa a los 12 años para Iquitos. (Me escapé) porque mi papá no me quería como yo era”, señaló la actriz de “El wasap de JB”.

Dayanita reveló que una vez le pidió perdón a su padre y este accedió pero solo si le compraba alcohol. “Papá, perdóname, no soy el hijo que tú pensabas, perdóname'. Me dijo ‘ya está bien, pero dame 2 soles para mi trago’".

De acuerdo a Beto Ortiz, esta edición es “una de las biografías más terribles y estremecedoras que se hayan contado en los ocho años de El Valor de la Verdad”.