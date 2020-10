Ethel Pozo inició su programa opinando sobre las declaraciones de Paul Muñoz, el abogado de los cinco jóvenes acusados del ataque sexual. Ella estalló contra él, pues rechazó lo dicho: “A la señorita le gustaba la vida social”.

“El doctor ha dicho esta nefasta frase que dice que a la chica le gusta la vida social y luego de dicho que es un eufemismo, que no lo tomen a mal, pero significa palabra más suave para no decir algo grosero. Esto me indigna. Yo soy mujer, vengo de una mamá como el doctor también y tengo hijas y no podemos seguir violentando a al víctima porque el machismo disfrazado trata de decirnos este tipo de cosas”, acotó Ethel Pozo muy molesta.

La hija de Gisela Valcárcel pidió dejar de seguir victimizando a la agredida por violación sexual y pidió a la justicia peruana que tome el caso con responsabilidad.

“A todos nos gusta la vida social doctor y no por eso significa que me viole. Las mujeres somos libres en este país y se nos tiene que respetar. Y las cinco personas tendrán que tener el castigo que merece. Esto no pasa de la noche a la mañana, es un trauma”.

Asimismo pidió alguna sanción para el abogado por sus declaraciones. “Yo no sé si hay sanción para un abogado, porque un caballero no puede dirigirse así a una dama. Ella es la víctima, entiéndalo. Usted no puede descalificar a una mujer así. Esa no es razón para justificar una violencia. Debería pedir disculpas”.

Ethel Pozo estalla contra abogado de jóvenes acusados de violación grupal-OJO

