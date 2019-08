En cada episodio de ‘El Wasap de JB’, se puede ver los temas más polémicos que armaron la agenda de la semana en el país, tanto a nivel político o en la farándula peruana. Y, desde hace varios años, Jorge Benavides no ha dudado en realizar diferentes caracterizaciones sobre los personajes de la televisión.

Uno de sus personajes más emblemáticos es el de Jefferson Farfán, en cada edición, el imitador se coloca las polémicas zapatillas que han generado titulares en los medios web, además de los costosos outfits y cadenas que utiliza el futbolista. Sin embargo, esta interpretación habría generado malestar entre algunos usuarios como la fanpage ‘Alerta contra el racismo’.

Inclusive, la Defensoría del Pueblo del Perú se manifestó en Twitter, donde pidió a la Fiscalía que Jorge Benavides debería ser investigado por prácticas de racismo y discriminación.

“Representar a personas haciendo escarnio de sus características físicas constituye una afectación a la dignidad, que no se puede amparar en la libertad de expresión. Es una práctica racista y discriminatoria. Solicitamos a @FiscaliaPeru investigar y determinar sanción”, se lee en el tuit.

Se defendió

El cómico Jorge Benavides no se quedó callado y se defendió asegurando que hasta la misma ‘Foquita’ le ha hecho saber que su imitación en muy divertida, además agregó que sus chistes ofensivos ya no las descartado.

“No me pinto la cara ni me burlo de los afroperuanos, sino que me maquillo y caracterizo para un personaje. Hasta Jefferson Farfán se divierte con la imitación, además, he desterrado los chistes ofensivos”, comentó. “Creo que la gente que me ataca luego pasa a cobrar a algún jefe, aquí hay un interés económico”, sentenció.