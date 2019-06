Delly Madrid publica fotografías con su "pancita" de embarazo por primera vez

Delly Madrid anunció que se encuentra embarazada de mellizas, a sus 40 años, luego de luchar cinco años para poder ser madre por primera vez.

"Estoy muy feliz, una imagen vale más que mil palabras, me siento bendecida porque siento que he ganado una batalla de cinco años intentando ser madre. Ha sido una batalla súper dura, no solo físico también mental y emocional", dijo para el programa 'En boca de todos'.

Ahora, la exreina de belleza enterneció las redes sociales al publicar fotografías de su estado de gestación en Instagram. "La alegría de una madre comienza cuando una nueva vida se agita en su interior... nuestro primer verano juntas", escribió.

Delly Madrid posó junto a sus amigas, su diminuto bikini y su enorme pancita durante su estadía en la playa.

Como se sabe, Delly Madrid se encuentra disfrutando de esta hermosa etapa tras contar que durante muchos años sufrió por quedar embarazada. La exmodelo se casó en el 2014 con el español Antón Alba.