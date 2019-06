Delly Madrid se convertirá en madre de mellizas tras cinco años de lucha por quedar embarazada

La exreina de belleza Delly Madrid, quien hace poco cumplió 40 años, anunció que dentro de poco se convertirá en madre de mellizas. La 'elegantísima' sostuvo que luchó cinco años para poder quedar embarazada pero que, finalmente, puede gritar al mundo que será mamita.

"Estoy muy feliz, una imagen vale más que mil palabras, me siento bendecida porque siento que he ganado una batalla de cinco años intentando ser madre. Ha sido una batalla súper dura, no solo físico también mental y emocional", dijo durante un enlace en vivo con el programa 'En boca de todos'.

Delly Madrid se casó en el 2014 junto a su novio, el español Antón Alba, donde radica actualmente. Sus testigos fueron Renzo Costa y su mejor amiga Sully Sáenz.

Por último, Delly Madrid dijo estar más que feliz por la etapa que está viviendo y recomendó a las mujeres que están buscando quedar embarazadas, que se informen con especialistas.

"Es increíble porque no sé si por falta de información, pero hay mujeres que desean ser madres y no pueden, así que les digo que siempre estén bien informadas, vayan con su ginecólogo para que puedan lograr ese sueño maravilloso que estoy viviendo", puntualizó.