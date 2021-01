Demi Lovato estrenará en marzo un nuevo documental en el que hablará sobre el duro camino que ha atravesado a lo largo de su vida y en el que probablemente abordará sus adicciones y el episodio de sobredosis que estuvo a punto de acabar con su vida en septiembre de 2018.

La cantante sorprendió a sus fans con el anuncio que hizo a través de su cuenta de Instagram sobre esta nueva producción, que estará disponible totalmente gratis en YouTube. En su mensaje, la exchica Disney también agradeció a su familia amigos y seguidores por permanecer a su lado siempre.

“Había mucho que quería decir, pero sabía que tenía que decirlo bien. ‘DEMI LOVATO: BAILANDO CON EL DIABLO’ se transmitirá gratis en YouTube a partir del 23 de marzo”, escribió al inicio de la publicación que tiene más de un millón de “Me gusta”.

“Gracias a mi familia, amigos y fans por permanecer a mi lado a lo largo de los años mientras aprendo y crezco. Estoy tan emocionado de finalmente compartir esta historia con ustedes a la que me he aferrado durante los últimos 2 años. #DemiDWTD próximamente!”, finalizó su mensaje.

Pero eso no fue todo, ya que Demi Lovato compartió además un video, que dura apenas unos segundos, a través del cual revela que su documental “Demi Lovato: Bailando con el diablo” ha sido elegido para proyectarse la noche de apertura del Festival SXSW (South by Southwest).

“Todavía no he terminado... #DemiDWTD ha sido seleccionada como la película de la noche de apertura del SXSW! Si bien será virtual, no puedo pensar en un MEJOR lugar para estrenarlo que en un festival en mi estado natal de TEXAS ¡El primer episodio estará disponible el 23 de marzo en YouTube!”, anunció.

Sin duda, Demi Lovato no ha podido tener mejor inicio este 2021, pues además presentará un número musical en “Celebrando Estados Unidos”, un programa televisivo especial que será conducido por Tom Hanks dedicado a la investidura de Joe Biden como presidente de EE.UU. y en el que también ofrecerán shows Jon Bon Jovi y Justin Timberlake.

