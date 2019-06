La denuncia de Vanessa Terkes contra Forsyth: "Me dijo que no era su culpa que sea tan bruta y cerrada'"

La periodista Magaly Medina reveló partes de la denuncia por violencia psicológica de Vanessa Terkes contra el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Magaly Medina leyó parte de la denuncia puesta por Vanessa Terkes donde señala: "Es una persona manipuladora, machista, mentirosa, egocéntrico por haberme abandonado y (por) su indiferencia hacia mi persona".

Según Vanessa Terkes, George Forsyth jugó con sus sentimientos. "El denunciado no quiere dejar su vida anterior y tenerme como pantalla, jugando con mis sentimientos sin ser claro, mientras salía públicamente con otras mujeres".

La actriz reveló en su denuncia que George Forsyth le dijo "bruta".

"Al reclamarle por otras mujeres en una ambulancia donde me puse mal, me dijo: 'acaso no tienes poder de razonamiento. No te das cuenta que se terminó'. Cuando le reclamé por qué no usaba su aro, me dijo que no era su culpa que sea tan bruta y cerrada'".