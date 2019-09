La congresista Patricia Donayre denunció que la parlamentaria Rosa Bartra, de Fuerza Popular, se atrincheró en una de las puertas del hemiciclo del Congreso para impedir el ingreso del premier Salvador del Solar.

“Los congresistas no dejan entrar al premier, la señora Bartra está atrincherada, es increíble lo que está sucediendo”, denunció Patricia Donayre a la prensa tras lograr salir del hemiciclo.

Según la parlamentaria, los fujimoristas se colocaron en las puertas del hemiciclo para impedir que sus colegas se retiren y para evitar que los ministros ingresen justo cuando Pedro Olaechea pretendía iniciar la votación para el nuevo Tribunal Constitucional.

“Están congresistas de Fuerza Popular afuera y adentro tratando de salir algunos compañeros que no pueden salir porque no quieren que ingrese el premier y han dado órdenes a los de seguridad para que no los dejen ingresar”, señaló Donayre.

La legisladora aseguró que no sabía quién había dado la orden, pero supuso que se trataba de la Mesa Directiva. “No dejan tomar fotos, me he visto en la obligación de venir acá y denunciar”, indicó la congresista.

En efecto, la ministra Gloria Montenegro publicó varias fotos de los congresistas en las puertas del hemiciclo. En una de ellas aparece la congresista Rosa Bartra.