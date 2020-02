Una madre descubrió - decepcionada - que su hijo había robado un celular, por lo que decidió regañarlo y castigarlo frente a todos los comuneros de Huamachuco, La Libertad.

“Cuántas veces te dije que no vayas con malas juntas (...) Hijito, tú no tienes quebradas ni las manos ni las patas. Me da vergüenza. Tú puedes trabajar”, le increpó la mujer, de acuerdo al video difundido por TV Cosmos.

“¿Por qué tenías que coger un celular que no era tuyo?… a mí sí me da vergüenza” dijo la mujer al terminar su reprimenda.

Posteriormente, obligó a su hijo a disculparse con todos los presentes por lo que había hecho. Además, le dio a entender que en una próxima ocasión, ella no estará para defenderlo de la justicia popular.

“Si tú lo vuelves a hacer, hijito, ya no vas a ver presente aquí a tu madre, aquí en la ronda”.

Tras escuchar el regaño de su madre y recibir los latigazos, este joven abrazó a su mamá y le pidió perdón por haber robado.

“Es la primera y última vez que lo hago. Si me tienen que castigar, háganlo. Estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad de este error".

