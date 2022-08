Fiorella Retiz vuelve a ser noticia en los portales de espectáculos luego de que el programa ‘Amor y Fuego especulara sobre su nuevo romance con Diego Celiz, un joven marino con quien se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

La exreportera ha decidido dejar de lado las críticas que generó el ampay lanzado por Magaly Medina, en el que se ve a la periodista besando a Aldo Miyashiro.

¿Quién es el nuevo galán de Fiorella Retiz?

“Él sería su nuevo galán, marino, el nuevo saliente de la Retiz, de nombre Diego Celiz”, reveló Rodrigo González en su programa de Willax TV este lunes 1 de enero de 2022.

“¿Es soltero?”, preguntó Gigi Mitre. “A ella no le importa mucho eso, no se hace problemas con eso. Ojalá sea soltero o si no la mujer que se comunique con nosotros, estamos acá para ayudarte”, ironizó ‘Peluchín’.

