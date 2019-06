Descubridor de Daniela Darcourt la acusa de soberbia y mentirosa: "le está faltando humildad"

Daniela Darcourt se ha convertido en la salsera de moda en el Perú; sin embargo, no ha faltado las acusaciones contra la artista por una supuesta falta de humildad. Al respecto, el cantante y compositor cubano Juan Ballestero, quien la descubrió y la llevó a Son Tentación, ha manifestado que se ha convertido en una persona "soberbia" y "mentirosa".

"Sigue siendo una chica talentosa, pero hay episodios que he visto de ella con un fan, veo que le está faltando humildad", señaló en una entrevista con Exitosa.

Juan Ballestero manifestó que no ve a Daniela Darcourt desde que "está en su boom" porque ella no le responde en WhatsApp.

"Pueden ser varios factores. Tiene mi teléfono, lo lee, pero me deja en visto. Hubo episodios tristes", señaló.

Según el productor cubano, Daniela Darcourt se ha convertido en una persona vanidosa: "El otro día escuché sus declaraciones en Magaly y me llamó la atención. Dio respuestas donde asomaba cierta vanidad".

En ese sentido, lamentó que la salsera haya intentado "minimizar" a Yahaira Plasencia.

"Ella hizo algunos comentarios sobre Sergio George, productor de Marc Anthony, la India y ahora de Yahaira, pero ella, intentando minimizar a Yahaira, dijo que Sergio George la llamó a ella primero. Eso es un asomo de vanidad. Ella no necesita apagarle la luz a los demás para brillar. Está yendo por el camino equivocado", indicó.

Asimismo, tildó de "desacertado" que Daniela Darcourt no se haya mostrado agradecida: "Lanzarla a la fama fue casual. Le extendí la mano de mis conocimientos. Pero escucharle decir en Magaly: ‘yo no agradezco a nadie’, me parece súper desacertado".

Al ser consultado sobre una presunta soberbia y vanidad de parte de Daniela Darcourt, Juan Ballestero respondió lo siguiente: "Al oír las declaraciones, pensé que era un sketch cómico. Ella tiene que agradecerle a Dios. Cómo va a omitir a Paula (Arias). Cómo no va a mencionar a Son Tentación. Ella asegura que por Farfán, Yahaira pudo llegar a la fama. Pero cuando Daniela se va de Son Tentación, apareció un sponsor que puso miles de soles para que se haga famosa".

