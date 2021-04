Deysi Araujo expresó su total rechazo hacia los últimos videos publicados por Xoana González y su esposo Javier Olaechea en la red social ‘OnlyFans’. La ‘Pelirroja’ marcó distancia de esos contenidos y aseguró que ella solo vende sensualidad.

“Xoana y su marido no tienen sangre en la cara, ellos venden pornografía. Ya perdieron la vergüenza y solo por conseguir dinero. Que dirá su familia, no piensan que algún día podrían tener hijos y van a ver estos videos, solo les interesa el dinero”, indicó Araujo para el diario Trome.

En esa línea, la vedette sostuvo que hay que saber diferenciar entre sensualidad y sexualidad. “Ahora entiendo por qué había chicas que decían que yo estafaba a la gente porque no subía cosas más fuertes. ¡Yo vendo sensualidad, más no sexualidad!”, añadió.

Asimismo, la también actriz arremetió contra el esposo de la modelo gaucha. Él no la respeta, no la valora, creo que tampoco la ama, más ama el dinero. Tal vez, la está utilizando y ella no se da cuenta.

Cabe indicar que el día de ayer, Deysi Araujo, decidió pronunciarse mediante su cuenta oficial de Facebook para aclarar que el video íntimo que viene circulando en redes no es suyo.

VIDEO RECOMENDADO

Flor Polo implora por cama UCI para su tío que se infectó por COVID-19

Flor Polo implora por cama UCI para su tío que se infectó por COVID-19

TE PUEDE INTERESAR