Luego que Jackson Torres, actual pareja de Deysi Araujo, enviara una carta notarial a Magaly Medina exigiéndole que se retracte, la conductora de espectáculos mostró esta noche las conversaciones completas que el juez habría sostenido con la modelo Ariana Menor, quien asegura que el magistrado la estuvo cortejando recientemente.

Según el documento que el abogado le envió a la popular ‘Urraca’, él contactó a la joven para que modele ropa de la marca de su hermana, sin embargo, los nuevos chats demostrarían lo contrario.

Modelo de 18 años aseguró que estuvo saliendo con la pareja de Deysi Araujo recientemente (Foto: Captura ATV)

En las conversaciones de WhatsApp que la popular ‘Urraca’ difundió en su programa, Jackson Torres no solo asegura que es una persona soltera, sino que, además, le confiesa a Ariana Menor que está enamorado de ella.

“Yo no soy malo, no te das cuenta que me gusta verte feliz. Sí me gustas mucho, tu forma de ser dulce, tranquila también. Tengo bonitas intenciones contigo”, se lee en las conversaciones difundidas por la conductora de ATV.

Modelo de 18 años aseguró que estuvo saliendo con la pareja de Deysi Araujo recientemente (Foto: Captura ATV)

Deysi lo respalda:

Pese a que ayer lloró frente a cámaras al enterarse que su pareja estaría cortejando a otra mujer, Deysi Araujo ha decidido continuar con su relación con el juez de 30 años de edad.

“Gracias, pero estamos tranquilos, estamos bien. Nada de incondicional, estamos tranquilos. La gente siempre va a salir a hablar, pero estamos bien”, respondió la vedette al ser abordada por un reportero de “Magaly TV: La Firme”.

VIDEO RECOMENDADO:

Isabel Acevedo niega haber alejado a Christian Domínguez de su hijo: “Hice las cosas bien”

Isabel Acevedo responde a Christian Domínguez