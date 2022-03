Deysi Araujo declaró para el programa “Magaly TV: La Firme” y confirmó que decidió retomar su relación sentimental con el abogado Jackson Torres, pese a que el espacio de ATV evidenció que el hombre de leyes le escribía a una joven de 18 años mientras estaba saliendo con la vedette peruana.

Araujo defendió a su nueva pareja sentimental y explicó que las conversaciones del abogado con la joven de 18 años fue cuando solo salían y no tenían un romance oficial.

“Yo creo que lo que no es en mi año, no me hace daño... siempre van a haber personas que van a salir hablar”, expresó.

“Solo él y yo sabemos la verdad. Hoy en adelante, si él comete un error, ahí bueno... pero no ha sido en mi momento. Mejor que nos dejen tranquilos”, añadió.

Finalmente, Susy Díaz, quien se encontraba junto a Deysi Araujo, señaló que su amiga tiene todo el derecho de apostar en su nueva historia de amor.

“Por qué hay tanta discriminación, acaso un juez no puede estar con una artista... Él no es ‘gilero’ porque recién estaban conociéndose”, sentenció.

