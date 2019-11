La exvedette, Deysi Araujo, se sentará en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” y revelará situaciones de su vida jamás antes dichas.

Una de las cosas que revelará es si fue violada por su patrón cuando era menor de edad, pues en el avance de “El Valor de la Verdad”, responderá: “¿Fuiste violada por tu patrón cuando aún eras menor de edad?”.

Seguidamente, se le escucha decir a Deysi Araujo lo siguiente: “Fui a la cocina a poner la olla grande y vino me tapó la boca y...no pedí ayuda porque me amenazó que me iba a matar. Fue horrible, es algo que no he podido superar hasta el día de hoy. Nunca lo había contado hasta el día de hoy. Yo no tenía a nadie quien me pueda defender o ver”.

Otras preguntas que responderá Deysi Araujo en “El Valor de la Verdad” son:

- ¿Trabajaste como empleada del hogar desde los once años?

- ¿Quisiste suicidarte lanzándote de un tercer piso?