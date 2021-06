¡Fuertes declaraciones! Deysi Araujo no se quedó callada y le respondió con todo a Alexandra Méndez, más conocida en la farándula como ‘La Chama’, quien dijo hace unos días que Macarena Gastaldo no debería formar parte de “Las embajadoras”, sino que por el contrario debería formar un grupo con la vedette.

“Dijo que tenía que hacer grupo con Macarena, ya está bien, y que ella haga su grupo de chanchitos, por su naricita. Me dijeron su nombre, pero no la conozco, no tiene importancia. Que yo sepa no tiene un trabajo conocido y para viajando por el mundo”, comenzó diciendo Deysi.

En ese sentido, Araujo también comentó, a manera de sarcasmo, que podía ofrecerle empleo a ‘La Chama’, pues necesita actualmente de personal de costura.

“Si sentadita gana dinero, yo le aplaudo, que aproveche su belleza y su juventud. No sé cómo paga sus viajes, de repente va gorreando pasajes (...) De repente yo le puedo dar chambita, para que me ayude a coser ropa, necesito costureras”, expresó entre risas para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Es bien cara de palo, mi nariz es increíble, es bellísima... No jod**, ¿Qué más me puede criticar ella? Imagínate, Dios la bendiga. Ya la naturaleza se lo dijo todo. Con quién se operará ella que ha quedado bien feita”

