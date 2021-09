¡Terrible! Deysi Araujo comentó un poco sobre el complicado momento que se encuentra viviendo debido a la falta de agua en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Y es que la modelo comentó que espera que Sedapal pronto solucione este problema, porque no pueden dejar a los vecinos sin este servicio esencial en tiempo de crisis sanitaria por el COVID-19.

“No es la primera vez que nos pasa esto con Sedapal, hace un tiempo estuvimos un mes sin agua y los recibos seguían viniendo elevados. Hoy a las 7 de la mañana tuve que comprar agua, al menos por mi zona se puede adquirir, pero hay lugares más pobres y no llegan los camiones, y aún estamos en pandemia”, comenzó diciendo.

“Desde el sábado no tenemos agua y la cisterna pasa cada dos días. Solo podemos llenar dos baldes y no son suficientes ni para cocinar. En mi casa hace cinco días que estamos comiendo en la calle y no sabemos hasta cuándo estaremos así. El agua la venden a cuatro soles el balde, es demasiado caro”, agregó.

En ese sentido, la exvedette expresó su incomodidad para el programa de Magaly Medina, pues asegura que el agua que compra en el cisterna está sucia y no se puede utilizar para lavar las cosas, y menos para cocinar.

“Cinco días sin agua es horrible. Todo está cochino, todo está sucio. El agua que compre hoy día en la calle está sucia, es un agua sucia que no se puede usar para cocinar, entonces voy a volver a comprar comida en la calle”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO