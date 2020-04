Su amor es mucho más fuerte. Así lo demostró Cassandra Sánchez de Lamadrid, quien se animó a revelar unos cuantos detalles sobre su relación con el cantante Deyvis Orosco, y hasta reveló si se considera una persona celosa de acuerdo a la carrera de su novio.

A través de sus redes sociales, la hija de Jessica Newton reveló que no le molesta la cercanía que tienen las fanáticas y el cumbiambero, ya que se debe a su público.

“El otro día jugué el tema de preguntas con ustedes en Instagram y la pregunta más repetida fue: ‘¿Eres celosa?’. Me reí mucho y la mejor forma de responderles es este video. ¿Cómo haríamos? Creo que queda más que claro que no, pero me tomo la pregunta con alegría", confirmó.

En su publicación se puede apreciar a Deyvis en uno de sus conciertos y tomándose fotos con una seguidora. Asimismo, Cassandra también aprovechó su publicación para enviarle un emotivo saludo al club de fans del cantante.

“Un beso a las chicas del club oficial de Deyvis Orosco, pronto nos volveremos a encontrar. Recuerda que tú y tu pareja son un equipo, tienen el poder de potenciarse para llegar a ser su mejor versión”, expresó.

