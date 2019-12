Deyvis Orosco atraviesa por una etapa exitosa en el plano laboral y sentimental. El “Bomboncito” reveló al diario Ojo, haber encontrado a la persona ideal en su pareja Cassandra Sánchez de Lamadrid. El artista precisó que no pasa por su cabeza la sola idea de una infelidad.

“Claro que si hay hombres fieles. Es un tema sumamente delicado, siempre he tratado de no entrar en polémicas, pero en una relación de pareja, los terceros salen sobrando. Cada uno debe manejarlo con respeto y cuidarlo. ¿Si perdonaría una infidelidad? No, por eso me di un tiempo (de estar solo) y encontrar a la persona que está ahora conmigo y compartir mi vida con ella”, expresó Orosco.

Respecto a su buena relación con sus suegros, Jessica Newton y Fernando Sánchez de Lamadrid, Deyvis sostuvo que “son muy lindas personas, son como una segunda familia. Mi suegra me tiene cariño y es recíproco, lo mismo también va para mi suegro”, refirió.

¿Boda?

Pese al buen momento sentimental, el cantante no ha pensado en matrimonio ni hijos de por medio. “La verdad que la vida me enseñó que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y muestra de ello es lo que me pasó años atrás (con su anterior pareja). Lo que corresponde es disfrutar el día día”, precisó.

Dato

Deyvis Orosco prepara una gira internacional para el 2020 a Colombia, Ecuador, Argentina, EE.UU. y Europa. También lanzará un nuevo disco.