Deyvis Orosco: “Le prometí a mi padre que cuidaría la marca”

Asumir la responsabilidad de una familia y de un grupo musical a los 20 años no fue fácil. Sin embargo, Deyvis Orosco decidió tomarlo con madurez y continuar el legado de su padre en la industria musical, añadiendo una perspectiva empresarial y visionaria.

Actualmente, el “Bomboncito de la cumbia” busca seguir rompiendo esquemas, celebrando el Día del Amor con el concierto “Juntos”, este 14 de febrero en la explanada Plaza Norte.

¿La creación de tu corporación surge por necesidad al ver la falta de apoyo en la música? Sí, vi que en el país habían muchas cosas por hacer, por eso decidí empezar con la corporación. A raíz de esto viajé a Colombia, el país que me abrió la mente con respecto a la industria de la música.

¿Te consideras más emprendedor que cantante? Las necesidades me han hecho más empresario, pero igual disfruto cantar desde niño. Sin embargo, he hecho más negocios en el país que canciones.

¿Cómo es la relación con tu madre? Muy buena. Ella es el motor de mi vida, por eso siempre la cuido. Mi mamá sabe que no tiene al esposo al lado, pero tiene a su hijo, que lucha día a día para que ella se sienta orgullosa de él.

¿A ella le debes todo lo que has logrado? Yo soy artista por mi padre, pero la clase de persona que soy es gracias a mi madre. Ella me enseñó el respeto por los demás. Puedo decir que es la persona más importante de mi vida.

¿Cómo es el Deyvis hermano? Soy protector, mi hermano es como mi hijo y lo mejor que puedo darle es el ejemplo.

¿Tu hermano también quiere incursionar en la música? A él le gusta más el tema de la dirección, es decir, estar detrás de cámaras y está pensando en irse a estudiar afuera. Ya no es un niño, tiene 18 años y está listo para que vuele con sus propias alas.

¿A qué le tienes miedo? No le tengo temor a nada, después de lo que me ha pasado, soy una persona que toma la vida con mucho respeto, no con miedo.

Al escuchar la palabra amor, ¿en quién piensas? Definitivamente en mi familia. Ellos fueron los que me dieron la fuerza para quitarme el dolor y ser lo que soy ahora.

¿Qué es lo que más recuerdas de tu padre? Su fuerza, su empuje y su voz.

Si pudieras volver a una etapa de tu vida, ¿a cuál sería? A mi niñez. No había lujos, pero sí había amor puro y tiempo.

¿Qué sientes por Néctar? Felicidad. Le prometí a mi padre que iba a cuidar la marca y lo he logrado. Hasta ahora escucho a niñas cantando “El arbolito” y veo que el legado de Néctar todavía continúa.

