Deyvis Orosco llora al anunciar la publicación de su libro | VIDEO

El cantante del cumbia del Grupo Néctar, Deyvis Orosco, se emocionó y derramó algunas lágrimas al anunciar a través de su cuenta de Instagram la publicación de su libro en la Feria Internacional del Libro (FIL).

Después de 8 meses de trabajo, Deyvis Orosco ha logrado lanzar su libro autobiográfico en el que estuvo trabajando en secreto, según contó.

"¿Cómo están? Por fin la espera terminó. Ahora voy a poder compartir con ustedes lo que estuve preparando hace mucho tiempo. Lo hice con mucho cariño en realidad y para mí es emocionante haber trabajado en secreto, pero a partir de ahora ya está disponible para todo el mundo", dijo Deyvis Orosco frente a la cámara de su celular.

Según contó el propio Deyvis Orosco, se trata de un libro en que narra lo que tuvo que pasar para ser la persona que hoy es.

"Hay gente que solo conoce lo que ve afuera, pero no saben cómo se creo, lo que tuve que pasar para llegar a ser lo que soy, por eso aquí les dejo: "Deyvis Orosco lo que fui, Deyvis Orosco lo que soy".

Su pareja, Cassandra Sánchez se mostró sumamente orgullosa de él, hasta compartió su emoción en Instagram.

"Para el hombre que día a día construye un imperio cargado con un corazón indomable y las ganas latentes de comerse al mundo. Nunca sobra decirte que me siento muy orgullosa de ti; hace unos meses me contabas como querías que fuera tu libro y hoy es una realidad. Verte lograr todo lo que te propones me hace extremadamente feliz. ¡Felicitaciones de nuevo mi amor!".