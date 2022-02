¡Quiere dejar todo atrás! Deyvis Orosco utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores tras el escándalo que se ha desatado por la pelea con Magaly Medina, quien lo tildó de “manipulador y marketero” durante la última edición de su programa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cumbiambero agredeció todo el apoyo del público tras los dimes y diretes con la popular ‘Urraca’, poniendo así fin a todo tipo de habladuría.

“Solamente paso por aquí para agradecerles las infinitas muestras de cariño hacia mi y hacia mi familia... Y con esto le pongo punto final a cualquier tipo de comentario que haya habido, en cualquier polémica en la que haya estado yo o mi familia en estos días”, comenzó diciendo mediante sus historias.

Por otra parte, el artista dejó en claro que nunca ha estado envuelto en escándalos mediáticos y que tampoco pretender estarlo ahora.

“Nunca he estado acostumbrado a estar en medio de nada de polémica y no pretendo estarlo. Ahora más que nunca me voy a dedicar a mi familia y a mi trabajo, eso si lo quiero dejar bien en claro. Lo más importante para mi siempre va a ser mi familia”, expresó.

