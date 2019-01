La reacción de Deyvis Orosco al ver el vídeo de amor que grabó Cassandra Sánchez de Lamadrid

“Hola mi amor, ¡sorpresa! Probablemente no te lo esperabas, sé que estas cosas no te gustan, pero cuando me llamaron del programa a decirme que querían sorprenderte. Lo pensé dos veces y el hecho de poder sacarte una sonrisa no tiene precio”, fue lo primero que dijo Cassandra Sánchez de Lamadrid en el vídeo de amor que grabó para Deyvis Orosco y que fue publicado por el programa 'En Exclusiva'.

La hija de Jessica Newton no tuvo reparos y le dejó un tierno mensaje, donde le deseó lo mejor para este año indicándole que se sentía muy orgullosa. "Me preguntaron cuál sería mi deseo para ti este año y creo que mi mayor deseo es que aparte de que seas inmensamente feliz, que se materialicen todas tus sueños y tus metas (...) Sé que debes estar cansado de que te lo diga pero estoy extremadamente orgullosa de ti, porque eres un hombre espectacular", indicó.

Cassandra también le pidió que no se molestara por el vídeo, ya que sabe que no le gusta ventilar su vida privada. "Y espero que no me mates cuando veas este vídeo, solo pasaba por acá para decirte que te amo (...) espero que sonrías mucho cuando veas este vídeo”, señaló.

Ante esto, Deyvis Orosco aseguró estar completamente enamorado de la joven empresaria. “Enamorado estoy, estamos pasando un tiempo bastante lindo con Cassandra”, comentó Deyvis Orosco sobre su romance con la hija de Jessica Newton.

“Yo lo que he decidido este año es compartir el trabajo con mi vida, había estado tanto tiempo solo porque solo le daba importancia a la música. Voy a abrir mi vida un poco más, el tiempo se pasa muy rápido, por eso hay que darse un tiempo. Voy a celebrar el Día del Amor; el 14, ella me estará acompañando en el concierto de Plaza Norte. Sí me gustaría tener una familia, casarme, pero más adelante, paso a paso las cosas”, declaró.

