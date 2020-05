El cantante Deyvis Orosco sorprendió a todo el público al hacer una donación de mascarillas faciales al personal del Comando COVID de Lima Norte, unidad que se encuentra operando desde “El Huaralino”. Y es que una de las personas que más lo apoyó en esta labor fue su novia, Cassandra Sánchez De Lamadrid, quien le dedicó un emotivo y tierno post en sus redes sociales.

Frente a este hecho, el cumbiambero estuvo enlazado con el programa “En boca de todos” y contó detalles íntimos de su relación con la hija de Jessica Newton.

“Ya somos un equipo y ya estamos tratando de construir una familia. La gente que me quiere, mi mamá, músicos, preocupados (por que se contagia del coronavirus) porque esto es algo delicado, pero esta es mi esencia. Yo quería demostrarle a la gente que no está sola”, manifestó.

Recordemos que Cassandra resaltó en dicha publicación todas las cualidades de su galán, quien se ha mostrado muy generoso con la gente que más lo necesita.

“Ella me dedicó un post muy lindo en redes sociales y le agradezco por todo el cariño y apoyo. Yo siempre me mantengo al margen, pero ahora uno no puede negar, porque esta persona (Cassandra) llegó a mi vida para demostrarme que no me olvide de lo más importante: ser persona”, expresó emocionado.

Por su parte, los conductores del programa decidieron preguntarle a Orosco sobre los fuertes rumores que indican que se encuentra, junto a Cassandra, en la búsqueda de un bebé.

“Hay una muy linda relación con ella (Jessica Newton), con toda la familia en realidad. Yo siempre he dicho que todo a su momento, estamos disfrutando esta etapa tan linda que estamos viviendo”, finalizó.

