Hace unas semanas Diana Sánchez sorprendió a todos cuando renunció en vivo a “Reinas del show”, decisión que dejó un sinsabor a muchos seguidores del programa de competencia de baile en el que se perfilaba como una de las favoritas. Aunque en un inicio se especuló bastante sobre el tema, la pareja de la ex chica reality usó sus redes sociales para dar a conocer que fue diagnosticado con leucemia y que su novia se encontraba a su lado en este difícil momento.

MÁS INFORMACIÓN: Diana Sánchez realiza romántico video con su novio tras haber sido diagnosticado con leucemia

Tras lo anunciado por Dan Guido, recién se comprendió la razón de la abrupta salida de la participante del reality de América Televisión, quien recibió innumerables mensajes de apoyo de personajes del mundo del entretenimiento peruano, así como sus seguidores que le mandaron vibras positivas.

A raíz de la noticia de la enfermedad del hombre que ama, te damos a conocer quién es la persona que robó el corazón de la excompetidora de “Combate”.

Diana Sánchez y su novio no dudan en gritar su amor en las redes sociales, donde además de subir fotografías, se escriben mensajes cariñosos (Foto: Dan Guido / Instagram)

LO QUE SE SABE DE DAN GUIDO

Dan Guido es la pareja de Diana Sánchez, a quien conoció en septiembre de 2018 y quedó flechado de ella. Él es estadounidense y radica en el país norteamericano, y aunque muchos podrían asegurar que una relación a distancia no funciona, el inmenso amor que se tienen hizo que los kilómetros que los separa no se sientan.

El novio de la concursante de “Reinas del show” tiene 32 años y es profesor de Educación Física en Nueva York. Cuando vino al Perú conoció a la mujer que le robaría el sueño. Pese a que retornó a su país, él volvió por su musa y al ver que su amor era correspondido iniciaron un romance.

Diana Sánchez y su novio en uno de los tantos viajes que realizan juntos. Acá disfrutando de un día de playa (Foto: Dan Guido / Instagram)

Se caracteriza por ser muy romántico y estar dispuesto a hacer lo que sea por la ex chica reality, tal como lo demostró cuando vino al Perú y la sorprendió en el programa de competencia donde participaba.

En sus redes sociales hace notar que le encanta viajar y conocer otras culturas, por lo que visita diversos países. Le encanta la naturaleza y explorar todo lo que puede.

En su cuenta de Instagram se describe como viajero mundial, escalador, profesor y entrenador en la Ciudad de Nueva York.

Aparentemente, todo marchaba bien en la vida del deportista hasta que fue diagnosticado con cáncer. “Hace un mes disfrutaba felizmente de mi cumpleaños número 32 sin importarme nada en el mundo. Días después me encontré ingresado en el hospital con esas palabras siempre temidas: cáncer y leucemia. Las cosas empeoraron rápidamente y me enfrenté a algunos de los días/noches más difíciles y dolorosos de toda mi vida. No es un cliché, solo una verdad honesta, que no podría haber sobrevivido este último mes sin las personas importantes en mi vida”, escribió.

Diana Sánchez no dudó ni un segundo en dejar todo en Perú para ir a EE.UU. a acompañar a su pareja (Foto: Dan Guido / Instagram)

Él se encuentra en Estados Unidos recibiendo el apoyo incondicional de su familia. Su novia Diana Sánchez también viajó para estar al lado del hombre que ama en este duro momento, por lo que él no dudó en agradecerle su compañía.

FOTOS DE INSTAGRAM DE DAN GUIDO