Diana Sánchez: Las románticas palabras de su novio norteamericano en vivo │VÍDEO

Diana Sánchez volvió al Perú junto a su novio Dan Patrick, con quien tiene casi un año de relación. La modelo dejó los programas reality para viajar a Estados Unidos y darse una oportunidad en el amor al lado del joven norteamericano.

Antes de que su pareja apareciera en televisión por primera vez, Diana Sánchez recordó que pasó por un momento muy doloroso cuando se separó de su exesposo Harold Cortez.

"Pasé por un momento muy doloroso, no tienen ni idea del proceso por el que pasé, no lo quise demostrar en cámaras, pero no tienen ni idea. Gracias a mis amigos, mi familia salí y pude conocer a un hombre maravilloso", contó.

Luego de este mensaje, Dan Patrick tuvo la oportunidad de hablar frente a cámaras, colocando la cuota de romanticismo cuando Gisela Valcárcel le preguntó "¿qué significaba Diana Sánchez para él?": "Diana es una persona hermosa, por dentro y por fuera, tengo mucha suerte de haberla encontrado. Cada día aprendo mucho sobre ella y (cada día) la amo más", dijo en español y en inglés.

Esta declaración dejó emotivos a todos los presentes, ya que felicitaron a Diana Sánchez para que no deje escapar el amor que demuestra su ahora novio.