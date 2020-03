Tilsa Lozano utilizó sus redes sociales para enviar un extenso y alentador mensaje por el Día Internacional de la Mujer. Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo saludó a todas las mujeres por este 8 de marzo.

“Feliz día a cada una de nosotras. Mujer, ámate, valórate, disfrútate como hija, como amiga, como madre y como la mujer que eres. Somos poderosas, somos fuertes, somos extraordinarias. Está en nuestras manos criar niños que se vuelvan hombres de bien y a niñas independientes, que hagan valer sus derechos y que sepan que no somos un envase", comenzó escribiendo.

La popular ‘Tili’ hizo hincapié que ninguna mujer, sea la raza, contextura o con alguna característica física diferente, debe dejar que la maltraten. Inclusive, lo que captó la atención de varios usuarios es que la exvengadora mencionó el daño psicológico y acoso verbal, motivos por los cuales denunció al exconductor de Latina, Rodrigo González.

“Gordas, flacas, chatitas, altas, rubias, morenas, todas somos hermosas y tenemos los mismos derechos. No al maltrato psicológico, no a la discriminación, no a la agresión física o verbal, no al bullying, no al acoso. Es momento de decir basta y amarnos entre todas”, manifestó la ex del ‘Loco’ Vargas'.

Asimismo, para concluir su texto, Tilsa pidió disculpas por si en algún momento tomó un tipo de actitud machista frente a otra mujer.

“Hoy pido perdón si alguna vez fui más machista que los ‘machos’. Así es el cambio, empieza de adentro para afuera. El cambio empieza en casa, el cambio empieza en nuestros corazones”, concluyó.

¿Qué pensará ‘Peluchín’ sobre este particular saludo? ¿Y es que acaso la modelo habrá querido mandarle una indirecta al presentador?

