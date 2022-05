Diego Chávarri: ¿Por qué incendiaron su auto al frente de su casa? (FOTOS Y VIDEO)

Sufrió el atentado de su auto. El exparticipante de Esto Es Guerra, Diego Chávarri, fue el blanco de desconocidos quienes no dudaron en quemar su vehículo al frente de su casa.

Sujetos desconocidos rociaron gasolina encima del auto de Diego Chávarri y luego le prendieron fuego, hasta dejarlo en el estado en el que se ven en las fotos conseguidas por diario Ojo.

El tema fue abordado en en el programa "Espectáculos", donde "Tomate" Barraza contó haber recibido un mensaje explicándole por qué habrían quemado el auto de Diego Chávarri. Él evitó mostrar el número y decir quién le envió.

Jazmín Pinedo fue la que leyó el mensaje: "Hola Tomate. Estoy viendo lo que le sucedió a Diego. Lo que pasa es que él se metió con la gente del Callao. Él la estaba advertido. Todo por una germa".

Luego de ello, Jazmín Pinedo reveló que uno de los tíos de Diego Chávarri habría descartado esta información, pero que el exguerrero estaría aterrado tras lo sucedido. Tanto así que temería por su vida y por ello no quiere salir de su casa.

Por otro lado, Evelyn Vela descartó responsabilidad alguna en el incendio de su auto. "Me parece estúpido y agarrado de los pelos que me quieran echarme la culpa o podrían decir que yo he sido. Para empezar yo no soy terrorista".

