El modelo Diego Rodríguez, el exparticipante de “Esto es guerra”, descartó que la aún esposa de Sergio Peña, Valery Revello, le haya pagado la cuenta en una discoteca el pasado fin de semana, información que se difundió en el portal Instarándula.

“Todos se ganaron que la que pagaba todo era ella”, indicó un usuario al periodista Samuel Suárez. Sin embargo, Diego Rodríguez se comunicó con el ‘Samu’ para descartar esta información e incluso mostró el voucher para demostrar que él pagó la cuenta.

“Hola Samuel, te escribo porque vi una historia y un titular (...) como que decían que Valery me había pagado una cierta cuenta que, a mí en lo personal, no me parece tan relevante porque me parece algo súper machista que la mujer no pueda pagar, pero justo en ese caso yo pagué la cuenta y tengo el voucher, entonces para que no difundan información que no es, te lo mando”, manifestó.

“El 24/04/2022 a las 02:16:11, realizó un CONSUMO con su Tarjeta (...), por el monto de 290.00 soles en LIMA BAR”, se lee en un voucher a nombre de Diego Rodríguez, el cual fue publicado por el portal Instarándula, desmintiendo que Valery Revello le haya pagado la cuenta.

“Mis respetos con Diego Rodríguez, recontra educadito para hablar (...) simple, creo que él no siente nada de malo que ella pueda invitarle un trago, pero en este caso generó rebotes que le molestaron, le incomodaron. Lógicamente autorizó que difundamos este audio donde él demuestra que la Revello no le invitó el trago (...) la ‘ratuja’ se equivocó, la ‘ratuja’ vio mal, le fallaron los ojos”, dijo Samuel Suárez.

