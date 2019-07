Difunden video de presunta infidelidad de Lizbeth Rodríguez, la "Chica Badabun"│VIDEO

La conductora de 'Exponiendo Infieles', Lizbeth Rodríguez, ha sido acusada de ser infiel a su pareja, el youtuber Tavo Betancourt, tras difundirse un video donde aparece besando a otro joven.

Hasta donde se conocía, la "chica Badabun" mantenía una relación de 8 meses con Tavo Betancourt, pero ella misma confirmó que el romance había terminado ante la difusión del polémico video.

"Hace 8 meses salvé a este príncipe del dragón y me lo llevé a mi castillo… Siempre voy a estar agradecida con la vida por haberme puesto a esta hermosa persona. He aprendido tanto, y he sentido tantas cosas que jamás me imaginé! Eres de las más valiosas experiencias que he tenido en mi vida! A pesar de todo lo bueno y lo malo, siempre estarás en mi corazón", dijo Lizbeth Rodríguez al confirmar que ya no es pareja de Tavo.

Por su parte, Tavo Betancourt compartió un video donde habla de su ruptura con Lizbeth Rodríguez y descartó una infidelidad.

"Aunque evidentemente nuestra amistad se verá afectada, lo cual es normal, yo prefiero poder seguir manteniendo comunicación con ella porque al final de cuentas, aunque ya no sea mi novia, pues seguirá siendo de las personas más importantes de mi vida y yo voy a estar aquí para ella de aquí al resto de mi vida", señaló la expareja de la "chica Badabún".