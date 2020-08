Tras los insultos que recibió de una persona, que según Dina Páucar durante 8 años la ha venido insultando con palabras soeces y con palabras discriminatorias, la cantante folclórica salió al frente para dejarles en claro a todos, en especial a sus críticos que está orgullosa de sus orígenes. Como se sabe ella nació en Huánuco y se hizo de un hombre a base mucho esfuerzo, siendo una empleada del hogar cumplió su sueño de ser artista.

“No me avergüenzo de mi raza, color, tamaño.. más al contrario me siento agradecida y feliz de ser SERRANA CON ORGULLO. Vivimos momentos difíciles peleando con este enemigo silencioso (por el Covid-19). MÁS EMPATIA entre nosotros. Que tengan un bendecido inicio de semana”, señaló a través de su cuenta de Facebook Oficial.

TRISTE

Por otro lado, la intérprete de “Qué lindo son tus ojos” reveló que trata de tener fe y sonreírle a la vida pese a que el Coronavirus le ha quitado la vida a gente de su entorno. “Con dolor y pena por perder amigo y familias que no pudieron ganarle a este enemigo. Yo, este año como todos los años no bailaré mis pallas por todo lo que vivimos y pasamos. Mi danza tradicional de mi hermoso Irma chico Huánuco en honor a mi Santa Rosa Limeña que celebra sus fiestas costumbrista cada 30 de agosto”, indicó.

“Pero si le haré su misa virtual. Este 30 de agosto a las 4 de la tarde en honor a Santa Rosita de la familia Sánchez Páucar. Con sus capitanes y capitanas, mayordomos 2020″, añadió.

LOS INSULTOS

Dina Páucar mostró los post de esta persona que aparece con dos nombres, una es Nela Salina, quien le dice: “Maldita hija de p... Serrana de m... No te acuerdas como ch... llegaste a Lima? Maldita explotadora”. Y en a otra está registrada con el nombre de Mary Luz Morales. “Elmer Jesús ex músico y arpista de Dina Páucar murió luchando cansado de batallar legalmente...”.