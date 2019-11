La cantante folclórica Dina Páucar se une al malestar de la hija de Carmencita Lara e indica que no le parece justo que los imitadores del programa Yo soy lucren con su imagen y ofrezcan eventos con sus nombres.

La artista, quien se prepara para celebrar sus 29 años de vida artística, considera que no es justo que los participantes de Yo Soy se la lleven fácil, pues ellos solo ponen su pista y no valoran el sacrificio que hay detrás de cada artista consagrado.

“Nos cuesta muchísimo para promocionarnos y no puede ser justo que alguien venga, se peine, se maquille como tú y salga con toda la ayuda, no me parece justo. Yo también estoy en contra de eso, gente que lucra con el talento de uno. Nosotros cobramos más porque tenemos un staff, pagamos pasajes y vuelos a más de 15 personas, tenemos un abogado, un contador y ellos (los imitadores) van con su pista y cantan y cobran un sencillo”, afirmó.

No solo eso, Dina Páucar le recomendó a Ricardo Morán que su producción apoye al artista verdadero. Además, contó lo que sucedió con su imitadora de Yo Soy.

“Me van a decir envidiosa, pero ya salió una Dina Páucar al costado de la verdadera Dina haciendo eventos gratis. Seguro que ni le ha llevado ni un ramito de flores a la pobre Carmencita, que me digan lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo. Qué pena que este programa tan grande pueda apoyar este tipo de cosas y no le da la oportunidad al artista verdadero”, agregó.

VIDEO: Rosario Rojas

dina paucar