"Hay que pensar antes de dejarte embarazar", dijo diputado sobre el aborto │VÍDEO

El pasado 31 de mayo, el diputado Héctor Alonso Granados indignó a la ciudad de Puebla, México, luego que manifestara su postura sobre el aborto durante una entrevista.

"Perdóneme la expresión eh, pero hay que pensar antes de abrir las piernas, antes de dejarte embarazar ¿Por qué no se quiere pensar? ¿Por qué le quieren trasladar al gobierno un acto irresponsable de sexo?”, dijo Héctor Alonso Granados en un programa radial.

Esto, debido a que la presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso de Puebla, presentara una iniciativa para modificar el castigo para las mujeres que abortan. La propuesta se basa en que la condena sea de 3 a 6 meses de prisión y no de 3 meses a 5 años.

Al escuchar este comentario, distintos diputados de dicha ciudad salieron a pedir disculpas, asegurando que ese pensamiento no era el de todos los militantes.

"A nombre del Congreso, pedir a la gente, sobre todo a las ciudadanas, a las mujeres poblanas, del país, a las diputadas, a las militantes y a las que no lo son, de cualquier partido, una disculpa / no somos así, no compartimos esa visión y al contrario vamos a buscar que se aplique una sanción”, afirmó Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla.