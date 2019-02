Disney Channel marca un hito con personaje abiertamente gay en la serie 'Andi Mack'

Disney Channel viene generando noticia por su serie, 'Andi Mack', pues uno de sus personajes, 'Cyrus Goodman' se sincero con ante sus amigos en la serie acerca de su orientación sexual, siendo el primer personaje abiertamente gay presentado en televisión por la productora televisiva.

Durante el episodio, el mencionado personaje habla sobre su orientación sexual con uno de sus amigos luego de seguir el consejo de parte de sus allegados acerca de si debería sincerarse o no con quienes no saben nada al respecto.

La respuesta de 'Jonah', el mejor amigo de 'Cyrus' y con quien él aún no había hablado del tema fue de lo más normal y acompañada de una sonrisa.

Luego de emitirse el episodio, el actor Joshua Rush quien interpreta a 'Cyrus Goodman', emitió un alentador y motivador mensaje en su cuenta de Twitter.

"Cada día es una bendición trabajar en esta serie. Este hito es solo otro punto en el rico y vibrante tapiz que es Cyrus Goodman", señaló.

Every day is a blessing working on this show. This milestone is just another stitch in a rich and vibrant tapestry that is Cyrus Goodman. https://t.co/dTSBdop7UJ

— joshua rush (@JoshuaRush) 8 de febrero de 2019