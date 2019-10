En la última edición de “El valor de la verdad”, Doménica Delgado contó detalles de las relaciones que tuvo con Pedro Moral y Antonio Pavón. Además, confesó que el empresario la agredió en una ocasión.

“Estábamos varios. Empezamos a hablar horrible y me empujó del carro (que no estaba en movimiento) y me caí. Él estaba bien borracho. Todos, mis amigas y su seguridad salieron en mi defensa”, contó la joven durante su participación en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.

Tras sus declaraciones, el empresario no se ha manifestado sobre el tema; sin embargo, quien sí habló fue Antonio Pavón y desmintió que en algún momento él se haya peleado con la expareja de Sheyla Rojas, tal y como lo contó Doménica en el programa de Latina.

Doménica Delgado llegó hasta el set de “Válgame” para reafirmar las declaraciones que ofreció en “El valor de la verdad”.

La joven de 22 años, ante los conductores sostuvo que “Pedro es manipulable, pero no es mala persona”. Estas palabras provocaron que Mónica Cabrejos le dijera que tome conciencia de que fue víctima de violencia por parte del empresario.

“Doménica tú en este momento tienes una responsabilidad frente a miles de personas que te han visto el sábado y que te están viendo en este momento que, probablemente, pasen situaciones como la tuya", le dijo inicialamente

"Tú no asumes que has sido violentada y no te estoy obligando a que lo asumas, mientras tú no asumas eso va a ser muy difícil que tu testimonio no solo tenga validez, sino que tenga valor frente a los televidentes, frente a las mujeres que puedan decir sí a mí también me han empujado y eso es violencia, a mí también me han celado”, sostuvo.

“Yo te invito con todo el cariño que puedo tener como mujer a que por un momento tomes conciencia que la violencia va más allá de apellidos, de personajes, de color. Le puede pasar a cualquier mujer y lo peor que nos puede pasar es ser cómplices callándonos”, enfatizó la conductora de “Válgame”.