Durante su presentación en “El valor de la verdad”, la modelo Doménica Delgado reveló un violento episodio con su expareja Pedro Moral.

“¿Te empujó Pedro Moral cuando peleaban?”, preguntó Beto Ortiz a Doménica Delgado.

La joven admitió que así fue y explicó que todo ocurrió durante una pelea. Según señaló, Pedro Moral se encontraba en estado de ebriedad y la empujó mientras el vehículo detenido estaba detenido.

“Nos empezamos a pelear horrible y en una de esas, atacándonos, me empujó del carro y me caí para afuera. Fue horrible”, contó Doménica Delgado.

“No lo voy a excusar, no lo voy a hacer, estaba bien borracho en ese momento. Estábamos peleándonos por sabe Dios qué, ni me acuerdo”, agregó.

La modelo confesó que este episodio marcó el final de la relación con el ex de Sheyla Rojas. “No puede hacerme una cosa así, creo que eso ha sido lo más grave que me ha pasado con él, literalmente (le dije) chau (...) Días después de eso, se terminó todo. A mí me da hasta vergüenza contar todas estas cosas porque me doy cuenta lo ingenua que he sido", sostuvo.

Asimismo, Doménica Delgado aseguró que si bien Pedro Moral es una buena persona, ambos cometieron muchos errores y su relación se volvió tóxica. “A Pedro no lo califico como una mala persona porque no es una mala persona. Como pareja hemos chocado muchísimo, yo he aguantado muchísimas cosas al igual que él también”, dijo.

“Él tiene un temperamento, así no parezca, fuerte. Cuando se molestaba, por ejemplo, golpeaba la pared”, indicó.