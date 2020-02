La madre de Jefferson Farfán, doña Charo, afirmó durante su entrevista en Día D que sus nietos son materialistas y que “ya están contaminados”.

Según la madre de la “foquita”, hace varios meses fue a visitar a sus nietos y el mayor se negó a hablar con su papá alegando que él le daba más cosas a Yahaira Plasencia que a ellos.

“'Adriano, qué me estás diciendo, ¿por qué no quieres hablar con tu papá?' Me dijo ‘no, no quiero hablar con mi papá’ ¿Por qué? Mencionó a otra persona que se pueden imaginar (Yahaira), porque a ella la lleva de viaje, la lleva pa’ acá, le compra cosas, a nosotros nos da menos, a nosotros casi... sí nos ve pero nos lleva a comer pollo, a comer esas cosas pero nosotros queremos que nos lleve a más sitios, que gaste más playa y que nos compre más cosas'”, comentó la madre de Farfán.

Tras las supuestas palabras del hijo de Melissa Klug, doña Charo le dijo "no puedes hablar por lo material, lo primero es el cariño, el amor. La plata, las cosas materiales, eso no interesa”.

Y es que la madre del futbolista afirma que sus nietos están “entrenados”: “Y que no me venga a recoger porque no voy a ir y el chiquitito dice ‘sí, no vamos a ir’. O sea, los dos estaban bien entrenados”.

Doña Charo, además, comentó que sus nietos solo hablan sobre cosas materiales: “Cosas así hablaban, puras cosas materiales hablaba".

En otro momento, la madre de Farfán indicó que pese a que “quiere” a sus nietos, ellos están “contaminados”: “Ya están contaminados. lo siento mucho, es la verdad, los quiero, los adoro a mis nietos, pero ya están contaminados”.

