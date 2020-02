Rodrigo González se pronunció tras la comentada entrevista que la madre de Jefferson Farfán, doña Charo, dio al programa “Día D”. En su cuenta de Instagram, “Peluchín” comparó a la señora con doña Peta, la madre de Paolo Guerrero, y señaló no saber cuál de las dos era más “machista”.

“En honor a la neutralidad, parece que la señora es bien pata, doña Charo debe ser bien pata de doña Peta porque no sé cuál de las dos es más machista. O sea, su hijo puede tener un lugar al que le llama “El Búnker” para ‘chupar’ y nadie los vea juergueándose con todos sus amigos y el día que Melissa -no sabemos en qué contexto- le manda un audio diciéndole que está en una reunión con sus amigos, lo usan como para dejarla como mala madre”, manifestó Rodrigo González.

Según “Peluchín”, la madre de Jefferson Farfán solo intentó dejar mal parada a Melissa Klug y no solucionar el problema: “Yo creo que la señora está más preocupada en desprestigiar a Melissa que en recuperar la paz familiar con sus nietos, una pena”.

Pero eso no fue todo, ya que Rodrigo González señaló que entiende el intento de la madre de la “foquita” de defender al jugador, pero que solo se dedicó a sacar en cara a Melissa Klug que tenía una amistad con Yahaira Plasencia.

“Doña Charo no nos ha hablado por qué su hijo no ha aceptado que ha convivido 11 años con la mamá de sus nietos. Yo entiendo que la señora también quiera proteger el patrimonio de su hijo, y pueda parecerle algunas cosas abusivas por parte de Melissa y que quizá sean injustas -porque ella es la madre- pero que no se olvide que en su afán ayer (que parecía que lo que quería era dejar bien en claro que se lleva bien con Yahaira y por poco le saca la lengua y le dice ‘lelero jojolete’) estaba más preocupada de eso que buscar la paz familiar", afirmó.

