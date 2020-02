De no acabar. La madre del futbolista nacional Jefferson Farfán, ‘Doña Charo’, interpuso una demanda hacia Melissa Klug por no poder ver a sus nietos como quisiera, debido a que no los frecuenta desde el pasado 15 de mayo de 2019.

Y es que el juez del 20 Juzgado de Familia de Lima, Gastón Adrianzén García, aceptó la denuncia en el que la madre de la 'Foquita’ solicita un permiso para pasar algunas horas con sus nietos Adriano (12) y Jeremy (7) los miércoles y viernes con externamiento en el horario de 4 a 8 de la noche y de 4 a 9 de la noche, Respectivamente.

Del mismo modo pide que sean los fines de semana, el primer y tercer sábado de cada mes, así como el segundo y cuarto domingo de cada mes, de 1 a 4 de la tarde. Sin embargo, en fechas especiales, los menores permanecerían con su madre por ser la persona con la tenencia.

Según se supo, el día 13 de enero se realizó la audiencia por este caso, pero ni ‘Doña Charo’, ni Melissa Klug acudieron, por lo que el magistrado lo reprogramó para una nueva fecha.

