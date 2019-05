​Doña Peta confirmó "sin querer" romance de Paolo Guerrero y Alondra García Miró

Doña Petronila Gonzales, la madre de Paolo Guerrero, “sin querer” confirmó la relación que su hijo retomó con Alondra García Miró. Esto sucedió mientras era entrevistada por el programa “Domingo al día”, luego de que los extrabajadores del Swissôtel aseguraran que Paolo Guerrero se contaminó por un procedimiento de limpieza inadecuado, asegurando de esta manera la inocencia del delantero, quien fuera señalado por la FIFA como un infractor del “juego limpio” tras el supuesto resultado analítico adverso.

(FOTO) “Es muy buena chica”, dice mamá de Guerrero sobre Alondra

Consultada sobre cómo se siente su hijo en el amor, doña Peta, respondió. “¿Y cómo está (Paolo Guerrero) en el amor?”, le preguntó la reportera de “Domingo al día” a doña Peta. “Mira, yo de eso no habló”, dijo entre risas.

“Ellos... (están en un buen momento) ahí van. Saben que yo siempre he estimado a Alondra. Entonces, no puedo decir no (negar la relación). La estimo a ella. Es muy buena chica, es querendona”, confesó.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró no han anunciado que han vuelto a sostener una relación sentimental. Sin embargo, se filtraron imágenes en las que aparecen juntos el jugador de Inter de Porto Alegre abrazado con la modelo, lo que evidenciaría que ambos siguen enamorados.

(FOTO) Alondra García Miró y Paolo Guerrero de la mano en Brasil



Thaísa Leal fue la pareja con la que Paolo Guerrero estuvo cuando se alejó de Alondra Garcia Miró. La rubia no ha hablado al respecto.

