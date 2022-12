Fuerte y claro. Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, se refirió al sueño de miles de fanáticos de Alianza Lima, los cuales quieren ver al futbolista en esta temporada 2023. Y es que Petronila Gonzáles dejó entrever que su hijo dejó atrás su lesión en la rodilla y estaría esperando el llamado de los ‘grones’.

En una entrevista para TV Perú, la madre del ‘Depredador’ respondió por qué Guerrero no está iniciando la pretemporada con la blanquiazul. “Eso depende de los directivos. Los hinchas quieren que vuelva. Me encuentro con muchos en la calle y me piden que vuelva. Eso no depende de él, solo de la directiva y cómo se mueva” , comenzó diciendo.

En ese sentido, Doña Peta también aseguró que el equipo de Alianza Lima necesita el liderazgo de Paolo Guerrero. “Fue una campaña regular, la campaña de Alianza. No te voy a decir buena. Dios los ha bendecido porque han campeonado. Hay que buscar liderazgo, cuando no hay liderazgo en un equipo, no hay nada. Y ya lo han visto con la selección”, agregó.

