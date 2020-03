La modelo Natalie Vértiz fue entrevista por “Estás en todas” y habló sobre su pasó por el Miss Perú en el 2011.

“Eso fue para mí como una demostración de que todo lo que me proponía, lo podía lograr; porque como te digo, a veces nuestros miedos nos ganas, nuestras frustraciones nos impiden hacer algo que queremos hacer y no lo hacemos”, contó.

En medio de la entrevista, Natalie Vértiz reveló dónde trabajaba antes de participar en el certamen de belleza y quién la motivó.

“Yo me acuerdo que estaba trabajando en un restaurante en los Estados Unidos y mi hermana mayor me dijo que por qué no concursaba en el Miss Perú y que me iría increíble y que de hecho ganaba y yo no creía en mí, pero bastó que ella me diga eso para que yo diga: tienes la razón”.

“Me vine a Perú, participé, fueron cuatro meses de preparación, era un mundo nuevo para mí y decidí hacerlo. Cuando dijeron mi nombre, en verdad no lo podía creer. Fue espectacular”, añadió Natalie Vértiz, quien así recordó su paso por el Miss Perú.

