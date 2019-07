​Dorita Orbegoso cuenta qué haría en caso de una posible separación del papá de su bebé | VÍDEO

La bailarina Dorita Orbegoso se convirtió hace apenas dos meses en madre de su primer bebé a quien bautizó con el nombre de Ian Pablo.

Dorita Orbegoso vive feliz su nueva etapa como mamita pero reveló que no piensa tener más hijos. "Ya cerré la fábrica", confesó.

Sin embargo, Dorita Orbegoso llamó la atención cuando se refirió al papá de su bebé, Pablo, con quien tiene una relación, la cual mantiene bajo 7 llaves.

"Él no pertenece a la televisión, mejor padre no le pude haber dado a mi hijo porque más allá del amor, tiene que haber responsabilidad para poder criar un hijo y si mañana más tarde la relación no funciona, sé que el siempre va a ser su papá y él siempre va a estar presente", señaló.