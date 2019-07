Dorita Orbegoso tiene la fórmula para que Tilsa Lozano no hable más del "Loco" Vargas

Dorita Orbegoso volvió a la pista de baile con el programa 'Las reinas del show'; asimismo la modelo no dejó de comentar sobre Tilsa Lozano y las veces que menciona a Juan Manuel 'Loco' Vargas en su programa, debido a las revelaciones de Aída Martínez.

"Considero que ella (Tilsa) no debe hablar de terceras personas, ya pasó tanto tiempo lo del ‘Loco’. Ella está en una etapa tan bonita de su vida, con sus hijos, su familia", fue lo primero que dijo para diario Trome.

Luego sostuvo que no le recomienda nada a Tilsa Lozano, ya que la exvengadora es un tanto mayor y sabe muy bien lo que hace.

"Hay muchas mujeres a las que no les va bien en el amor. Tilsa es mayor que yo, no estoy para recomendarle nada. Lo único que sí puedo decir es que no comente de terceras personas", continuó.

Sin embargo, ella señaló cuál es la fórmula para que la presentadora deje de hablar del 'Loco' Vargas: "Cuando llegue la persona indicada a su vida y llene todo su corazón, ya no va a tener que hablar de él", agregó.

Dorita Orbegoso asegura que no tomaría un café con Tilsa Lozano, pero si es que la invitan al programa de Gisela Valcárcel como jurado, no tendrá problemas en escuchar su comentario.